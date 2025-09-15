Uomo di 79 anni trovato morto in casa a Chieri | era accusato di aver accoltellato un ragazzo che lo infastidiva da tempo

A Chieri, oggi, 15 settembre, i carabinieri e i vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita di un uomo di 79 anni. Era all’interno dell’appartamento di via Massa, vicino al centro storico della cittadina, dove l’anziano si trovava agli arresti domiciliari. Non ci sono dubbi che il suo sia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

