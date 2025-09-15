Uomini e Donne registrazione 15 settembre 2025 | sfiorato il bacio per Flavio dura lite in studio

Nella registrazione di Uomini e Donne di lunedì 15 settembre 2025 si è parlato anche del primo bacio sfiorato per Flavio Ubirti. Il tronista, reduce dall’esperienza a Temptation Island come tentatore, sta conoscendo Martina Cardamone e Sara Gaudenzi. Tra esterne romantiche, dichiarazioni pesate e i primi attacchi tra corteggiatrici, la stagione entra nel vivo. Scopriamo nel dettaglio le anticipazioni fornite dal ben informato Lorenzo Pugnaloni. Uomini e Donne anticipazioni, registrazione del 15 Settembre: l’esterna tra Flavio e Martina. Flavio Ubirti ha portato in esterna Martina Cardamone, e il momento tra i due si è rivelato particolarmente intimo e complice. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, registrazione 15 settembre 2025: sfiorato il bacio per Flavio, dura lite in studio

