Uomini e Donne registrazione 15 Settembre 2025 | Barbara ritorna sorpresa per Sabrina

Anticipazionitv.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 15 settembre 2025, presso gli studi Mediaset di Roma, si sono svolte le nuove registrazioni di Uomini e Donne. Dalla prima delusione amorosa per  Gemma Galgani al ritorno inaspettato di Barbara De Santi. Inoltre l’ex tronista  Federico Mastrostefano  sembra davvero preso da una delle dame più discusse del parterre, mentre Sabrina Zago  riceve una lieta notizia. Uomini e Donne anticipazioni, registrazione di oggi 15 Settembre: Gemma Galgani chiude con Mario Lenti. Gemma Galgani, storica protagonista del trono over, ha deciso di porre fine alla conoscenza con Mario Lenti. Durante la registrazione, la dama ha spiegato di non sentire più la giusta sintonia e di non voler proseguire con una frequentazione priva di prospettive. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

uomini e donne registrazione 15 settembre 2025 barbara ritorna sorpresa per sabrina

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, registrazione 15 Settembre 2025: Barbara ritorna, sorpresa per Sabrina

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne: Gianmarco Meo e il retroscena sulla scelta di Francesca Sorrentino

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, inquietante commento su Roberta Di Padua: la sua reazione

uomini donne registrazione 15Uomini e Donne, anticipazioni registrazione 15 settembre 2025/ Gemma con Mario: arriva nuovo tronista? - Anticipazioni Uomini e Donne registrazione di oggi 15 settembre 2025: Gemma sempre più vicina a Mario Lenti, arriva un nuovo tronista? Lo riporta ilsussidiario.net

uomini donne registrazione 15Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma Galgani chiude la frequentazione con un cavaliere, un Tronista a un passo dal bacio, ecco cosa è successo - Scopri tutte le anticipazioni di Uomini e Donne e le emozioni del Trono Over e Classico. Da mondotv24.it

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Registrazione 15