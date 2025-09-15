Uomini E Donne Anticipazioni | Gemma Offende Un Uomo Barbara De Santi Rientra!

Scopri cosa è successo nelle registrazioni di Uomini e Donne: tra Gemma, Barbara, Flavio e nuovi arrivi, la stagione parte col botto. L’attesa è finita: “Uomini e Donne” sta per riaccendere i riflettori con le nuove puntate del Trono Classico e del Trono Over, pronte a far battere i cuori su Canale 5. E già dalle prime registrazioni, il salotto di Maria De Filippi si trasforma in un vero campo di battaglia sentimentale. Gemma Galgani torna con il solito carico di emozioni e polemiche. La dama torinese ha messo un punto fermo sulla conoscenza con Mario Lenti, rompendo ogni legame con un attacco che ha fatto storcere il naso a molti: lo ha definito “grasso”, scatenando l’indignazione generale dello studio. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it © Uominiedonnenews.it - Uomini E Donne Anticipazioni: Gemma Offende Un Uomo. Barbara De Santi Rientra!

