Uomini e Donne anticipazioni | Barbara De Santi e Ruggero D’Andrea di nuovo faccia a faccia

Il confronto tra Barbara e Ruggero è stato uno dei momenti più intensi delle registrazioni del 15 settembre. Flavio vicino al bacio con una corteggiatrice. Oggi, 15 settembre, gli studi della Fascino hanno accolto una nuova registrazione di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che dal 22 settembre ci farà compagnia dal lunedì al venerdì. Tra i momenti più intensi della giornata c'è stato senza dubbio il faccia a faccia tra Barbara De Santi e Ruggero D'Andrea. Trono Over: Il confronto tra Barbara De Santi e Ruggero D'Andrea I due erano usciti insieme nella scorsa stagione, ma la loro storia non ha avuto il lieto fine sperato e si è conclusa lontano dalle telecamere.

In questa notizia si parla di: uomini - donne

