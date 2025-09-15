Università Orlandi UnimiB | Iannantuoni ha fatto di Bicocca n luogo di eccellenza e inclusività

Milano, 15 set. (AdnkronosLabitalia) - “La legacy che lascia Giovanna Iannantuoni è di avere fatto dell'università Bicocca di Milano una grande università pubblica di eccellenza e inclusività. L'impegno che prendo è quello di continuare con il mio mandato la sua stessa strada, proseguendo i progetti che ha già cominciato”. Lo ha detto il rettore eletto dell'università degli studi di Milano Bicocca Marco Orlandi, intervenendo nell'aula magna dell'ateneo all'evento ‘Connessioni. Sei anni del mandato di Giovanna Iannantuoni 2019-2025'. “Il primo progetto, la prima internazionalizzazione, è a quattro chilometri da qui: Parco Trotter. 🔗 Leggi su Iltempo.it

