Università di Bergamo lezioni al via | il saluto del Rettore agli studenti - Video

15 set 2025

ATENEO. Il saluto del Rettore Sergio Cavalieri per l’avvio del nuovo anno accademico: «Auguro a tutte e tutti un anno intenso, entusiasmante e ricco di scoperte. Sono certo che UniBg saprà offrirvi un luogo dove dare forma al vostro futuro e costruire legami che vi accompagneranno per la vita». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

