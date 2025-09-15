Una neonata di 15 giorni ha rischiato di soffocare per un rigurgito di latte ad Arcinazzo

Fanpage.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Solo il tempestivo intervento dei soccorritori del 118 ha evitato la tragedia. Il fatto è avvenuto agli Altipiani di Arcinazzo, nell'alta Valle dell'Aniene, a nord-est di Roma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: neonata - giorni

Kaufmann e Anastasia (e la neonata) fantasmi per 15 notti a Villa Pamphili, il cellulare spento dopo la morte: come hanno vissuto gli ultimi giorni

Neonata muore in ospedale due giorni dopo la nascita

Neonata muore dopo due giorni, Procura apre indagine dopo denuncia della famiglia

neonata 15 giorni haEra affetta da una malformazione al fegato, neonata salvata grazie a una colla simile all’Attak - L'intervento straordinario è stato effettuato presso l’ospedale Infantile Regina Margherita ... today.it scrive

neonata 15 giorni haAltipiani di Arcinazzo, neonata rischia di soffocare a causa di un rigurgito del latte: salvata dai sanitari del 118 - E’ accaduto nella nota località turistica degli Altipiani di ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Neonata 15 Giorni Ha