Una Carta in dieci punti per disinnescare l’odio e ricucire l’Italia
La crescita di toni aspri nello spazio pubblico italiano scuote chi, ogni giorno, indaga l’ombra degli anni di piombo. Da questa inquietudine nasce un richiamo severo che l’Osservatorio nazionale per la verità storica trasforma in un documento di impegno collettivo. Il campanello d’allarme dell’Osservatorio Il Osservatorio nazionale anni di piombo per la verità storica ha . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: carta - dieci
Viaggiare senza passaporto: dieci mete turistiche mozzafiato dove basta la carta d'identità
Dopo dieci anni torna la festa legata a un voto del 1836. I paesi di Carzano e Novale si riempiono di rose e orchidee di carta. Domenica 14 settembre la Messa con il vescovo Tremolada e la processione Vai su Facebook
Carte elettroniche, dieci consigli per usarle senza rischi in vacanza - X Vai su X
Una Carta in dieci punti per disinnescare l’odio e ricucire l’Italia.