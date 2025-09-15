un viaggio nel mondo del vino con sandro bottega

Sandro Bottega è un nome che risuona con autorità nel panorama vinicolo italiano e internazionale. CEO della Bottega Spa, un’azienda conosciuta per la sua eccellenza nella produzione di vino e distillati, Sandro – insieme ai fratelli stefano e barbara, ha saputo trasformare una piccola realtà familiare in una delle più importanti aziende vinicole del mondo. Con ristoranti e punti vendita in tutto il globo, il suo approccio innovativo e la visione strategica lo hanno reso un imprenditore capace di affrontare le sfide del mercato globale. In un periodo in cui il mondo del vino sta vivendo trasformazioni significative, la sua esperienza e il suo pensiero critico sono più che mai necessari per navigare in queste acque turbolente. 🔗 Leggi su Panorama.it

