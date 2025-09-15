Un posto al sole | la vendetta di Gagliotti
Gagliotti ha perso la vista, e ora inizia la sua vendetta contro Ferri, Marina, e sua moglie. Il questore va in ospedale, e lui racconta che è stato Roberto ad accecarlo. E chissà se altri testimoni potranno raccontare la verità. Mentre Manuela, scoperto il segreto di Maratea, va a fare pace con Niko. E anticipandolo è lei a chiedergli di sposarlo. Micaela invece è protagonista di una siparietto surreale, che apre nuovi scenari di cui avremmo potuto fare a meno. Al Vulcano durante la lezione di caraibici arriva un nuovo maestro di ballo. E si scopre che è il vecchio insegnante di Micaela, che la spinge a ritornare in pista per superare il suo malessere interno. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
