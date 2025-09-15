Un Posto al Sole anticipazioni 16 settembre | Damiano ha un ripensamento sull' addio alla polizia

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 Nuovo episodio domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap più longeva della tv italiana. Nella puntata di martedì 16 settembre, Damiano avrà un ripensamento importante riguardo la decisione di lasciare la polizia: basterà poco per farlo tornare sui suoi passi. A proposito di tornare sui propri passi, altri due personaggi della serie faranno un importante passo indietro: Micaela e Samuel, di nuovo insieme dopo una notte di passione. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

