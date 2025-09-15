Un ospedale per amico | la grande festa per tutti i bambini di Milano! - 22ª edizione

Un Ospedale per Amico, la giornata di festa dedicata ai bambini e alle famiglie, promossa da OBM ETS – Ospedale dei Bambini Buzzi di Milano, è giunta quest’anno alla 22ª edizione.Sabato 20 settembre, dalle ore 10 alle 18, in Piazza Città di Lombardia, l’evento tornerà ad animare la città con un. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

