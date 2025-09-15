Un legame che salva una vita | primo trapianto di fegato robotico a Modena organo donato da un amico
A Modena il primo trapianto di fegato completamente robotico tra amici: una tecnica finora usata solo a Seoul e Riyadh. Il donatore, unico compatibile, ha deciso di aiutare il suo amico affetto da epatocarcinoma, dimostrando come altruismo, fiducia e tecnologia possano salvare una vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it
