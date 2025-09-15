Un casertano nominato Garante dei detenuti del Comune di Milano

Il casertano Luigi Pagano, originario di Cesa, è stato nominato dal Comune di Milano nuovo Garante delle dei diritti delle persone private della libertà personale. E' stato il sindaco Giuseppe Sala a scegliere Pagano, già direttore e vicedirettore di istituti di pena di Milano e provincia (tra.

