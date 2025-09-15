Un altro incredibile premio internazionale alla memoria dello scultore Gaetano Piro
FRANCAVILLA FONTANA - Un prestigioso riconoscimento internazionale va a celebrare il talento e la carriera del Maestro Gaetano Piro, artista italiano di straordinaria sensibilità e visione, che ha ricevuto il premio “Collectors Art Prize- Art Legends of Our Time”, conferito dalla rivista. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Radio1 Rai. . Nicolò Guarrera (alias #pieroad) ha compiuto un incredibile viaggio, camminando da un capo all'altro del pianeta. Partito nel 2020, ha raccontato la sua avventura sui social, passo dopo passo per 36mila km. Emanuela Ronzitti #GR1 #GirodelMo - facebook.com Vai su Facebook
