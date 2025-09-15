Un altro incredibile premio internazionale alla memoria dello scultore Gaetano Piro

Brindisireport.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

FRANCAVILLA FONTANA - Un prestigioso riconoscimento internazionale va a celebrare il talento e la carriera del Maestro Gaetano Piro, artista italiano di straordinaria sensibilità e visione, che ha ricevuto il premio “Collectors Art Prize- Art Legends of Our Time”, conferito dalla rivista. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: altro - incredibile

Ndoye, altro che infortunio: retroscena incredibile, c’entra anche il Napoli

LIVE Arnaldi-Sonego 7-5, 5-5, ATP Washington 2025 in DIRETTA: incredibile, tutto come nel 1° set. Altro snodo cruciale ora l’11° game!

LIVE Israele-Italia 3-4, Qualificazioni Mondiali 2026 in DIRETTA: incredibile, altro autogol azzurro con Bastoni

altro incredibile premio internazionalePremio Mariano Internazionale: riconoscimento in Vaticano per Erika Fossati - Erika Fossati, collaboratrice dell’Ufficio Comunicazioni Sociali, è stata insignita del secondo posto al Premio Mariano Internazionale ... Lo riporta laquilablog.it

Premio internazionale Fair Play Menarini: Luis Figo tra i grandi dello sport premiati nel 2025 - FIRENZE, 1 luglio 2025 – I colpi di scena del Premio Internazionale Fair Play Menarini non finiscono mai: Luis Figo, leggenda del calcio europeo e simbolo di correttezza sportiva, sarà tra i ... Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Altro Incredibile Premio Internazionale