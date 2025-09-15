Umtiti annuncia il ritiro e ringrazia il Lecce con parole dolcissime | Un amore che non avevo mai conosciuto

Samuel Umtiti annuncia il ritiro dal calcio giocato e ringrazia il Lecce con parole dolcissime nel monologo che accompagna il video social: "Ho sentito un amore che non avevo mai conosciuto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Umtiti lascia il calcio giocato: le parole da brividi dedicate al Lecce e ai suoi tifosi - Campione del mondo con la Francia nel 2018, l'ex difensore di Lione e Barcellona ha annunciato sui social il proprio ritiro: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it scrive