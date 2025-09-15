Il riavvicinamento tra Washington e Mosca passa da Minsk. Stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa Reuters, ufficiali militari statunitensi avrebbero assistito ieri alle esercitazioni di guerra congiunte tra Russia e Bielorussia, denominate Zapad-2025. Nel corso delle esercitazioni, avviate venerdì ad appena due giorni dall'abbattimento di droni russi in Polonia, il ministro della Difesa bielorusso Viktor Khrenin avrebbe detto agli americani che potevano osservare " qualunque cosa fosse di loro interesse ". La presenza degli ufficiali statunitensi è stata presentata come una sorpresa dal ministero della Difesa di Minsk: "chi avrebbe immaginato come sarebbe cominciata un'altra mattinata di esercitazioni?", si legge nella nota pubblicata dalle autorità bielorusse. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ufficiali Usa alle esercitazioni di Putin: cosa c'è dietro la missione in Bielorussia