Ue Fitto | Per emergenza casa risposta in tempi immediati

L’emergenza abitativa è un tema tanto attuale quanto delicato in Italia, specialmente nelle grandi città. “Milano, come tutte le grandi aree urbane, vive un fenomeno che in Europa ormai è molto diffuso, quello del sovrappopolamento delle aree urbane e dello spopolamento delle aree interne. Temi sui quali la Commissione europea sta lavorando in modo molto efficace con la predisposizione di un piano per la realizzazione di case a prezzi accessibili, con due strumenti: il Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la revisione della politica di coesione”, ha detto il vicepresidente esecutivo per la Coesione della Commissione europea Raffaele Fitto, intervenendo all’evento ‘ Emergenza Casa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

