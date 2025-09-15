Ucraina Peskov | La Nato è di fatto in guerra con la Russia
“La Nato è in guerra con la Russia. Questo è ovvio e non richiede ulteriori prove. La Nato è di fatto coinvolta in questa guerra”. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “La Nato fornisce supporto sia indiretto che diretto al regime di Kiev. Pertanto, possiamo affermare con assoluta certezza che la Nato è in guerra con la Russia”, ha dichiarato Peskov parlando con i giornalisti. Non accenna dunque ad attenuarsi la tensione tra Mosca, Kiev e l’Occidente dopo che i droni russi hanno violato lo spazio aereo della Nato, in particolare i cieli di Polonia e Romania. Berlino, intanto, avverte: “La Russia, incluso Vladimir Putin, vuole mettere alla prova i limiti dell’Europa, e in questo caso anche della Nato”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: ucraina - peskov
Ucraina, domani nuovo round di colloqui a Istanbul tra Kiev e Mosca, Peskov frena speranze di Zelensky: “Non ci aspettiamo svolte magiche”
Ucraina, Russia risponde a Trump: “Ultimatum a Kiev e non a noi, loro interrompono colloqui”, Peskov: “Immuni a queste cose”
Ucraina: Peskov, 'Mosca non ha limiti nel suo diritto di schierare missili'
Come riportato dalla Tass, la principale agenzia di stampa russa, per Peskov “la Nato coinvolta” nel conflitto fra Russia ed Ucraina. Il portavoce del Cremlino parla dell’Alleanza atlantica come di un avversario militare di Mosca L'articolo completo sul sito de L' - X Vai su X
Ucraina, Peskov: “La Nato è di fatto in guerra con la Russia” - facebook.com Vai su Facebook
Ucraina, Peskov: “La Nato è in guerra con la Russia” - Come ha riferito la Tass, riprendendo le parole del Cremlino Dmitry Peskov, “La Nato è in guerra ... ecovicentino.it scrive
Peskov: “La Nato è di fatto coinvolta nella guerra con la Russia” - Il ministro Guido Crosetto ha dichiarato: "Non siamo pronti a un attacco, non abbiamo più investito in difesa negli ultimi 20 anni" ... Segnala interris.it