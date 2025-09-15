Ucraina le 24 ore infinite di Trump
Washington, 16 settembre 2025 – Trump in campagna elettorale lo aveva promesso in pompa magna a più riprese: farò finire la guerra in Ucraina in 24 ore. C’è da credere che si sia messo un alert sul telefono: ripeti questa frase ogni giorno. Ogni 24 ore, appunto. A furia di dirlo, prima o poi, la profezia potrebbe avverarsi. Un po’ come le previsioni meteo: a furia di dire che domani piove, prima o poi succede. La legge dei grandi numeri non mente, quel furbacchione di Trump lo sa bene. Gli ucraini però un po’ meno, ma é solo questione di tempo. Altre 24 ore di attesa. Trump ci credeva davvero, e continua a farlo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
