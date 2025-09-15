Ucraina Difesa smentisce adesione Italia a Sentinella est | nessuna decisione presa

Roma, 15 set. (askanews) – “In merito a quanto riportato da organi di informazione su un presunto rafforzamento della presenza militare italiana sul Fianco Est con la partecipazione all’operazione “Sentinella dell’Est” tramite l’invio di due ulteriori caccia Eurofighter, si precisa che al momento, come il Ministro della Difesa ha già dichiarato, non è giunta ancora alcuna richiesta ufficiale al Dicastero e pertanto non è stata assunta alcuna decisione in tal senso.Le eventuali valutazioni sul contributo nazionale alle missioni della Nato vengono, infatti, esaminate esclusivamente nelle sedi competenti dell’Alleanza Atlantica e successivamente sottoposte, come da prassi, all’approvazione degli Organi Istituzionali Italiani. 🔗 Leggi su Ildenaro.it