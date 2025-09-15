Uccise moglie e figliastra in appello da 30 anni all' ergastolo | riformata la sentenza sulla comprensibilità umana dei motivi

Merita l’ergastolo con un anno di isolamento diurno e non 30 anni il doppio femminicidio commesso dal 73enne Salvatore Montefusco, che il 13 giugno 2022 uccise a fucilate la moglie Gabriela Trandafir, 47 anni e la figlia della donna, Renata, 22, nella loro casa di Cavazzona di Castelfranco Emilia (Modena). E’ la decisione dei giudici della Corte di assise di appello di Bologna che hanno riformato. 🔗 Leggi su Feedpress.me

In questa notizia si parla di: uccise - moglie

