Uccise moglie e figlia a fucilate ergastolo in appello per Montefusco | in primo grado gli avevano dato 30 anni

Condanna all'ergastolo in appello per Salvatore Montefusco, il 73enne che il 13 ottobre 2022 uccise a fucilate la moglie Gabriela Trandafir, 47 anni, e la figlia Renata, 22. La Procura si era opposta ai 30 anni decisi in primo grado e alla precedente sentenza che includeva il discusso passaggio sulla "comprensibilità umana" dei motivi che avevano spinto l'uomo ad agire e che aveva portato a un'attenuazione della pena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Uccise l’amante della moglie e la figlia 16enne: condanna all'ergastolo per Taulant Malaj

Uccise la figlia e il presunto amante della moglie, ergastolo per Taulant Malaj a Foggia

Femminicidio Francesca Deidda, ergastolo a Igor Sollai: uccise la moglie con una martellata e fece sparire il cadavere

Il dermatologo Matteo Cagnoni uccise la moglie Giulia Ballestri che voleva divorziare dopo undici anni di matrimonio ------ Il racconto di Selvaggia Lucarelli per Chora Media - facebook.com Vai su Facebook

