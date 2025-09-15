Tumore del retto | la risonanza magnetica per terapie più mirate
Milano, 15 settembre 2025 – La risonanza magnetica non serve solo a misurare tumori: oggi permette di leggere la biologia del tumore, distinguendo tra forme più o meno aggressive e valutando la risposta immunitaria del paziente e il rapporto con il microambiente tumorale."È un salto di paradigma che supera i criteri tradizionali, offrendo una diagnosi più accurata e una prognosi più realistica ", spiega Isacco Montroni, Direttore della Chirurgia Colon-Rettale all 'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Un nuovo approccio che apre la strada a terapie più mirate e integrate nella lotta al cancro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
