Tudor | Inter? Abbiamo battuto i più forti della Serie A anche del Napoli Sono contento per una cosa

Le parole di Igor Tudor, allenatore della Juve, sulla vittoria dei bianconeri contro l’Inter in Serie A. Tutti i dettagli in merito. Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa in vista di Juve -Borussia Dortmund, tornando sulla vittoria contro l’ Inter. INTER – «Due impressioni, abbiamo giocato con la rosa più forte della Serie A insieme al Napoli, poi l’abbiamo vinta non facendo il nostro massimo. Sono mancati duetre che alzano il livello e ci sono duetre nuovi. Alcuni non sono ancora a posto, alcuni erano reduci dalla Nazionale. Non al nostro massimo abbiamo comunque vinto, questa è mia osservazione sincera, e mi piace che si è vinto anche così». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Tudor: «Inter? Abbiamo battuto i più forti della Serie A, anche del Napoli. Sono contento per una cosa»

In questa notizia si parla di: tudor - inter

Vieri: «Inter, non è un nuovo ciclo, ma un nuovo allenatore; Juve, felice per la conferma di Tudor, la colpa non è sempre del mister; occhio a quella squadra la prossima stagione»

Juventus: nuovo mediano per Tudor, Inter anticipata

Leoni Juventus, il difensore ha stregato Tudor: i bianconeri si inseriscono prepotentemente nella corsa con Inter e Milan! Cosa succede adesso

? #Juventus - Le parole di #Tudor alla vigilia dell'esordio in Champions: "Contro l'#Inter abbiamo vinto senza fare il massimo. #Yildiz non deve pensare ai paragoni con #DelPiero. #Cambiaso e #Conceicao alzano il livello" - X Vai su X

Tudor a Sportmediaset dopo Juventus-Inter: "Attacco a due punte? Dipende dal punto di vista psicologico" - facebook.com Vai su Facebook

Tudor: “Abbiamo battuto l’Inter, la più forte in Serie A, più del Napoli. E lo abbiamo fatto…” - In conferenza stampa l'allenatore bianconero Tudor ha presentato la sfida col Borussia ed è tornato sulla vittoria contro i nerazzurri ... Lo riporta fcinter1908.it

Calcio: Juve; Tudor, 'Battuta l'Inter senza fare il massimo' - "Sabato abbiamo giocato contro la squadra più forte della Serie A e abbiamo vinto senza fare il nostro massimo": così il tecnico della Juventus, Igor Tudor, torna sulla vittoria nel derby d'Italia con ... Segnala msn.com