Tudor Dortmund squadra forte voglio Juve concentrata

TORINO (ITALPRESS) – “Loro sono una squadra molto forte. Sarà una partita seria e di alto livello, non vediamo l’ora che inizi”. Così Igor Tudor, allenatore della Juventus, in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro il Borussia Dortmund, in programma domani alle 21 all’Allianz Stadium. “Non penso dove possiamo arrivare, bisogna guardare i primi passi. Dobbiamo essere concentrati domani, vedere come possiamo far male a loro e capire come loro possono metterci in difficoltà”. La forza dei bianconeri è l’unità: “Abbiamo un bel rapporto nel gruppo. L’allenatore deve fare delle scelte e non è un ruolo facile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

