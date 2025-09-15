2025-09-15 20:27:00 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news di TS: Termina in parità la sfida tra Verona e Cremonese valida per la terza giornata di campionato. Al Bentegodi, gli uomini di Paolo Zanetti assaltano la porta di Emil Audero per tutta la durata dell’incontro, ma l’ex portiere della Juve si prende la scena e salva gli ospiti dal primo ko in Serie A: i grigiorossi erano reduci dalle due vittorie contro Milan e Sassuolo, mentre gli Scaligeri salgono a quota 2 punti dopo il pari all’esordio con l’Udinese e la sconfitta contro la Lazio. Fa invece il suo debutto in Serie A l’ex Leicester e campione d’Inghilterra nel 2016 Jamie Vardy (che giunto in Italia ha confessato la sua ammirazione per Alex Del Piero ), subentrato al 58? minuto di gioco. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

TS – pari a Verona. Esordio Vardy