Donald Trump potrebbe proclamare un nuovo stato di emergenza nazionale a Washington a pochi giorni dalla scadenza del primo, fatto scattare in agosto. Il presidente americano lo ha dichiarato nella notte su Truth, spiegando che se la polizia locale non collaborerà nell’applicare le ll’immigrazione schiererà la Guardia Nazionale. Per Trump il precedente invio dell’esercito, scattato un mese fa, ha portato a un calo importante della criminalità. Ma il provvedimento è scaduto a inizio settembre. Secondo lui sta alla polizia locale collaborare con l’Ice, l’Immigration and Customs Enforcement, di fatto l’agenzia che si occupa dei raid contro gli immigrati illegali. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Trump vuole proclamare l’emergenza nazionale a Washington contro gli immigrati