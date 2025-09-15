Trump invia la guardia nazionale a Memphis | Dobbiamo salvare le nostre grandi città Poi l’annuncio | Dopo tocca a Chicago

Open.online | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Donald Trump ha annunciato l’invio della Guardia nazionale e dell’Fbi a Memphis, nel Tennessee, per fronteggiare l’ondata di criminalità. Il provvedimento ricalca quello già adottato per Washington con la creazione di una task force dedicata alla sicurezza. «Una persona ha più possibilità di essere uccisa a Memphis che a Città del Messico», ha dichiarato il presidente dallo Studio Ovale, promettendo che «la città tornerà sicura» come, a suo dire, è accaduto nella capitale federale. L’invio della Guardia nazionale a Chicago. Trump ha poi anticipato un possibile prossimo intervento: «Probabilmente dopo andremo a Chicago. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trump - invia

Netanyahu vola da Trump: "Vogliamo riportare a casa tutti gli ostaggi e distruggere Hamas" | Israele invia 54mila ordini di leva entro luglio, anche per gli ultraortodossi

Oggi Trump invia le lettere sui dazi, la situazione in Europa

Dazi Usa, Trump invia oggi le prime lettere e minaccia: “+10% ai pro-Brics”

Trump invia la Guardia Nazionale a Memphis, poi Chicago; Trump invia la guardia nazionale a Memphis: «Dobbiamo salvare le nostre grandi città». Poi l’annuncio: «Dopo tocca a Chicago»; Trump invia la Guardia Nazionale a Memphis, poi Chicago.

Trump invia la Guardia Nazionale a Memphis, poi Chicago - Donald Trump ha firmato un ordine per creare una task force per la sicurezza a Memphis, analoga a quella nata per rendere più sicura Washington. Secondo msn.com

Trump invia la guardia nazionale a Memphis: «Dobbiamo salvare le nostre grandi città». Poi l’annuncio: «Dopo tocca a Chicago» - Il provvedimento ricalca quello già adottato per Washington con la creazione di una task force dedicata alla sicurezza ... Lo riporta open.online

Cerca Video su questo argomento: Trump Invia Guardia Nazionale