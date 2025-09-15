Trump invia la guardia nazionale a Memphis | Dobbiamo salvare le nostre grandi città Poi l’annuncio | Dopo tocca a Chicago

Donald Trump ha annunciato l’invio della Guardia nazionale e dell’Fbi a Memphis, nel Tennessee, per fronteggiare l’ondata di criminalità. Il provvedimento ricalca quello già adottato per Washington con la creazione di una task force dedicata alla sicurezza. «Una persona ha più possibilità di essere uccisa a Memphis che a Città del Messico», ha dichiarato il presidente dallo Studio Ovale, promettendo che «la città tornerà sicura» come, a suo dire, è accaduto nella capitale federale. L’invio della Guardia nazionale a Chicago. Trump ha poi anticipato un possibile prossimo intervento: «Probabilmente dopo andremo a Chicago. 🔗 Leggi su Open.online