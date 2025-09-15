Trump difende il Qatar Israele sotto pressione diplomatica ma rinsalda l’asse con Washington
Le parole di Donald Trump hanno avuto l’effetto di un sasso nello stagno. Commentando l’attacco israeliano contro i leader di Hamas a Doha, il presidente americano ha scelto toni che hanno immediatamente colpito opinione pubblica e osservatori internazionali. «Un messaggio per Bibi Netanyahu? Devono fare molta attenzione. Devono agire contro Hamas. Ma il Qatar è stato un grande alleato degli Stati Uniti, anche se molti non lo sanno», ha dichiarato. Poi ha raccontato di aver parlato con l’emiro, definendolo «una persona straordinaria» e consigliandogli di investire di più nella comunicazione internazionale per contrastare l’immagine negativa che il Paese, a suo dire, ingiustamente subisce. 🔗 Leggi su Panorama.it
