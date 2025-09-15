Trump boccia il football da signorine | NFL ridicola
(Adnkronos) – Donald Trump contro il football "per signorine". Il presidente degli Stati Uniti boccia l'ultima svolta regolamentare della National Football League (NFL), che da anni adotta norme finalizzate a tutelare la salute degli atleti. Le gare della stagione 2025, iniziata da due giornate, sono caratterizzate dalla nuova regola relativa al kickoff, il calcio che . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
