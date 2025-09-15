Trump alza la pressione sulla Fed attesa la prima mossa sui tassi | mercoledì il probabile taglio

Il presidente spinge per un taglio più deciso mentre Powell prepara la decisione di mercoledì. Lagarde: "La Bce resta ben posizionata". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

trump alza pressione fedFed, Trump attacca di nuovo Powell: è un disastro totale, deve abbassare i tassi - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è tornato a fare pressione sul presidente della FED, Jerome Powell, affinché dia l'ok al taglio dei tassi di interesse nella prossima riuni ... Come scrive finanza.repubblica.it

trump alza pressione fedFed sotto pressione, la sfida di Trump all’indipendenza della banca - Il presidente tenta di rafforzare la sua influenza sulla banca centrale americana attraverso due mosse controverse: la nomina di Stephen Miran, che intende mantenere il suo ruolo alla Casa Bianca ... Riporta tg24.sky.it

