Trovato morto sul Vesuvio si indaga per omicidio colposo | domani l' incarico per l?autopsia

Sarà conferito domani l?incarico per l?autopsia di Angelo Cutolo, il 78enne trovato morto sul Vesuvio, nel territorio di Ottaviano. Sul suo corpo, segni di morsi di animali e. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Trovato morto sul Vesuvio, si indaga per omicidio colposo: domani l'incarico per l?autopsia

In questa notizia si parla di: trovato - morto

Lutto nel mondo della musica, trovato morto in casa: cosa è successo

Il bimbo annegato in piscina e il bagnino indagato trovato morto: la ricostruzione della doppia tragedia

Era in pensione, ma voleva lavorare: trovato morto dal proprietario. “A 66 anni era in prova”

Cagliari, trovato morto in casa in piazza Medaglia Miracolosa: a terra tracce di sangue - X Vai su X

#Bullismo Inchiesta sulla morte del 15enne trovato morto in casa l'11 settembre, a #SantiCosmaeDamiano. La Procura di Cassino indaga per istigazione o aiuto al suicidio. Il fratello scrive alla premier Meloni e al ministro Valditara denunciando violenze e ve - facebook.com Vai su Facebook

Va a funghi sul Vesuvio e non ritorna, Angelo Cutolo di Ottaviano morto dopo probabile attacco di animali - L'anziano di Ottaviano, vicino Napoli, è morto sul Vesuvio, probabilmente attaccato da animali mentre andava a funghi. Da virgilio.it

Ottaviano, morto 78enne sul Vesuvio: sbranato da animali selvatici mentre era in cerca di funghi - Angelo Cutolo, 78 anni, era uscito di casa per andare a raccogliere funghi in un terreno non lontano dalla sua abitazione e quando il figlio, non vedendolo rientrare, è andato a cercarlo lo ha trovato ... Si legge su msn.com