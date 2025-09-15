Trovato con hashish e due coltelli da cucina in casa anche migliaia di euro falsi | arrestato un giovane
Trovato in giro con droga e due coltelli da cucina, in casa sua anche migliaia di euro in banconote false. I Carabinieri della stazione di San Lorenzo di Lugo, ieri sera hanno arrestato un giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente, porto abusivo di armi e introduzione. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
