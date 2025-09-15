Trovate delle ossa Elena Vergari la clamorosa svolta a 20 anni dalla scomparsa
A vent’anni dalla scomparsa di Elena Vergari, la 48enne di Ladispoli sparita il 5 giugno 2005, potrebbe esserci una svolta nelle indagini. Alcune ossa sono state ritrovate dalla polizia proprio nel territorio del comune laziale, in un’area rurale a ridosso di un terreno agricolo. I resti, al momento non ancora identificati, sono stati sequestrati e verranno sottoposti ad accertamenti biologici. L’obiettivo è stabilire innanzitutto se si tratti di ossa umane, per poi procedere – in caso positivo – con l’ analisi del DNA. A far ripartire il caso è stata una lettera anonima, inviata a una trasmissione televisiva di approfondimento, che conteneva indicazioni dettagliate sul presunto luogo in cui si troverebbe il corpo della donna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
