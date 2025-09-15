Trovata morta nell’auto finita fuori strada è precipitata nel burrone per 40 metri

Lanazione.it | 15 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Loro Ciuffenna (Arezzo), 15 settembre 2025 – E’ stato un passante a dare l’allarme: ha notato i segni inequivocabili di un’auto uscita di strada sulla Panoramica del Pratomagno a monte dell'incrocio per l'Anciolina   tra i comuni di Castiglion Fibocchi e Loro Ciuffenna   e ha avvisato i soccorsi. Ci aveva visto giusto: una automobilista – una 63enne residente nel Valdarno aretino –era uscita di strada finendo nel burrone. Una corsa paurosa lunga 40 metri e finita drammaticamente contro un albero. Un incidente mortale. Sul posto, nel primo pomeriggio, sono intervenuti i vigili del Fuoco del distaccamento di Montevarchi e anche l’elicottero Drago del Reparto Volo di Arezzo sempre dei vigili del fuoco; i soccorritori di Drago 70, coadiuvati dal personale di terra, sono riusciti ad accompagnare i sanitari del 118 sul punto dove si era fermata l’auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

trovata morta nell8217auto finita fuori strada 232 precipitata nel burrone per 40 metri

© Lanazione.it - Trovata morta nell’auto finita fuori strada, è precipitata nel burrone per 40 metri

In questa notizia si parla di: trovata - morta

Trovata morta sul sentiero, caccia al ‘pirata’. Le ultime ore prima della fine: la notte in un b&b

Trovata morta nel bosco, le ultime ore dell’ex estetista. Bimbo e compagno: la vita di Franka Ludwig a Montorsoli

Melina Frattolin trovata morta: cosa emerge dall’autopsia

Pensionata trovata morta con il cranio fracassato - Barge (Cuneo) Giallo tra le colline di Barge, in provincia di Cuneo, dove il cadavere di una donna è stato ritrovato da alcuni passanti, accanto ad una chiesa, a pochi passi dai giardinetti con i ... Da ilgiornale.it

Trovata morta nella vasca, sotto osservazione le sue conoscenze - Si concentrano in modo particolare sulle conoscenze di Silvana Damato le indagini dei Carabinieri di Milano sulla morte della ex tabaccaia, trovata nella vasca da bagno piena ... Scrive notizie.tiscali.it

Cerca Video su questo argomento: Trovata Morta Nell8217auto Finita