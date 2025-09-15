Trovata morta nell’auto finita fuori strada è precipitata nel burrone per 40 metri
Loro Ciuffenna (Arezzo), 15 settembre 2025 – E’ stato un passante a dare l’allarme: ha notato i segni inequivocabili di un’auto uscita di strada sulla Panoramica del Pratomagno a monte dell'incrocio per l'Anciolina tra i comuni di Castiglion Fibocchi e Loro Ciuffenna e ha avvisato i soccorsi. Ci aveva visto giusto: una automobilista – una 63enne residente nel Valdarno aretino –era uscita di strada finendo nel burrone. Una corsa paurosa lunga 40 metri e finita drammaticamente contro un albero. Un incidente mortale. Sul posto, nel primo pomeriggio, sono intervenuti i vigili del Fuoco del distaccamento di Montevarchi e anche l’elicottero Drago del Reparto Volo di Arezzo sempre dei vigili del fuoco; i soccorritori di Drago 70, coadiuvati dal personale di terra, sono riusciti ad accompagnare i sanitari del 118 sul punto dove si era fermata l’auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: trovata - morta
Trovata morta sul sentiero, caccia al ‘pirata’. Le ultime ore prima della fine: la notte in un b&b
Trovata morta nel bosco, le ultime ore dell’ex estetista. Bimbo e compagno: la vita di Franka Ludwig a Montorsoli
Melina Frattolin trovata morta: cosa emerge dall’autopsia
La famiglia della sedicenne trovata morta 30 anni fa, attraverso i legali, conferma: fu consegnato agli investigatori - facebook.com Vai su Facebook
Pensionata trovata morta con il cranio fracassato - Barge (Cuneo) Giallo tra le colline di Barge, in provincia di Cuneo, dove il cadavere di una donna è stato ritrovato da alcuni passanti, accanto ad una chiesa, a pochi passi dai giardinetti con i ... Da ilgiornale.it
Trovata morta nella vasca, sotto osservazione le sue conoscenze - Si concentrano in modo particolare sulle conoscenze di Silvana Damato le indagini dei Carabinieri di Milano sulla morte della ex tabaccaia, trovata nella vasca da bagno piena ... Scrive notizie.tiscali.it