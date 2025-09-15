Trionfi per un soffio | quando a scrivere la storia è il fotofinish
Dalla maratona mondiale di Tokyo alle volate del ciclismo, passando per i duelli di Phelps e Tamberi al "Corto muso" di Allegri: vittorie e sconfitte in un battito di ciglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: trionfi - soffio
Primo giocatore nigeriano nella storia della #SerieA con la maglia della #Reggiana. Campione d’Olanda con l’#Ajax nel 1997/98. La sua fu una grandissima stagione in una squadra che era stata in gran parte ricostruita. Dopo i trionfi europei degli anni prece - facebook.com Vai su Facebook
MOTO2 - L'esordiente spagnolo, reduce dal primo trionfo di categoria, piazza un'altra pole a Misano, Vietti 2° di un soffio. Cronaca e classifiche #moto2 #danielholgado #asparteam #sanmarinogp #corsedimoto - X Vai su X
Trionfi per un soffio: quando a scrivere la storia è il fotofinish.