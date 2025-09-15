trieste da porto franco a perno strategico della nato

Negli ultimi mesi sta emergendo con chiarezza un progetto di lungo periodo che trasforma Trieste da semplice porto franco a snodo logistico-militare di rilevanza globale. Non si tratta più solo di una questione commerciale: il capoluogo giuliano è al centro di un disegno che unisce sicurezza atlantica e proiezione di potenza nel Mediterraneo allargato. Trimarium: la nuova frontiera orientale. L’episodio dei droni caduti in Polonia è stato il pretesto per il lancio di “Eastern Sentry”, il nuovo dispositivo NATO guidato dal segretario generale Mark Rutte e dal comandante supremo alleato in Europa (SACEUR) Alexus G. 🔗 Leggi su It.insideover.com

