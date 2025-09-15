Trieste da porto franco a perno strategico della NATO
Negli ultimi mesi sta emergendo con chiarezza un progetto di lungo periodo che trasforma Trieste da semplice porto franco a snodo logistico-militare di rilevanza globale. Non si tratta più solo di una questione commerciale: il capoluogo giuliano è al centro di un disegno che unisce sicurezza atlantica e proiezione di potenza nel Mediterraneo allargato. Trimarium: la nuova frontiera orientale. L’episodio dei droni caduti in Polonia è stato il pretesto per il lancio di “Eastern Sentry”, il nuovo dispositivo NATO guidato dal segretario generale Mark Rutte e dal comandante supremo alleato in Europa (SACEUR) Alexus G. 🔗 Leggi su It.insideover.com
In questa notizia si parla di: trieste - porto
Porto Trieste: Commissario, se chiude Hormuz problema per tutti
Maxi sequestro di detersivi e detergenti contraffatti nel porto di Trieste
“Il porto di Trieste collegherà l’India all’Europa”
La Cassazione dà ragione al No Vax Stefano Puzzer. Era stato licenziato dal Porto di Trieste - X Vai su X
Trieste Spring Run. . Sei pronto per concludere questa estate alla grande? Allora iscriviti alla B A V I S E L A S U M M E R | 1ma edizione Domenica 14 settembre 2025 Ore 11:00 Porto Vecchio – Trieste5 km di family run, amicizia e solidarietà Una c - facebook.com Vai su Facebook
Trieste e il Porto tema riunione Coordinatori Nazionali InCE - Si è aperta ieri sera, 4 giugno a Trieste, con una visita istituzionale al Porto di Trieste, la riunione del Comitato dei Coordinatori Nazionali dell'Iniziativa Centro Europea (InCE) dei 17 Paesi ... Lo riporta ansa.it
Quando Trieste era porto franco: oggi è un esempio da seguire - Nel 1719 l’imperatore Carlo VI dichiarò Trieste porto franco trasformandola in uno snodo cruciale del commercio europeo. Riporta milanofinanza.it