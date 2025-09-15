Travolto dall’auto del truffatore che inseguiva | L’ho visto esanime sull’asfalto grave 55enne
Stezzano. La fuga a perdifiato, fuori dal supermercato Italmark, dopo un tentativo di truffa ai danni della cassiera per 40 miseri euro. “Fermati, fermati!”. Sono da poco passate le 19,30 di lunedì 15 settembre, quando un cliente in coda alla cassa rincorre per 200 metri il malvivente nel tentativo di bloccarlo. Da quanto raccontano alcuni testimoni oculari, il fuggitivo aveva parcheggiato un’auto grigia davanti all’Art Hotel in via Santuario. Quando ha premuto il piede sull’acceleratore per allontanarsi, il cliente del supermercato era già sul parabrezza, o comunque sul cofano dell’auto per fermarla. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
