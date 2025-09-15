Travolto dall’auto del truffatore che inseguiva grave 55enne

Stezzano. La fuga dal supermercato Italmark dopo un tentativo di truffa per poche decine di euro. “Fermati, fermati!”. Un cliente in coda alla cassa avrebbe rincorso il malvivente nel tentativo di fermarlo. Il fuggitivo, da quanto raccontano alcuni testimoni oculari, avrebbe parcheggiato un’auto grigia, probabilmente rubata, davanti all’Art Hotel in via Santuario a Stezzano. Nell’auto forse c’era un complice, ma non è chiaro.         Quando ha premuto il piede sull’acceleratore per fuggire, il clienti del supermercato si sarebbe gettato sul parabrezza o comunque sul cofano dell’auto. Quando la quattro ruote è ripartita a tutto gas, il cliente sarebbe stato travolto e avrebbe picchiato la testa sull’asfalto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

