Travolto dall’auto del truffatore che inseguiva grave 55enne
Stezzano. La fuga dal supermercato Italmark dopo un tentativo di truffa per poche decine di euro. “Fermati, fermati!”. Un cliente in coda alla cassa avrebbe rincorso il malvivente nel tentativo di fermarlo. Il fuggitivo, da quanto raccontano alcuni testimoni oculari, avrebbe parcheggiato un’auto grigia, probabilmente rubata, davanti all’Art Hotel in via Santuario a Stezzano. Nell’auto forse c’era un complice, ma non è chiaro. Quando ha premuto il piede sull’acceleratore per fuggire, il clienti del supermercato si sarebbe gettato sul parabrezza o comunque sul cofano dell’auto. Quando la quattro ruote è ripartita a tutto gas, il cliente sarebbe stato travolto e avrebbe picchiato la testa sull’asfalto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: travolto - dall
Luigi Petrella morto a Mondragone travolto dall'auto guidata da un pregiudicato, pirata della strada arrestato
Bardonecchia, esonda il torrente Frejus: un morto travolto dall'acqua, chi è
Texas, la strage delle bambine al campo estivo travolto dall'alluvione: molte sono morte, altre disperse. «Preghiamo per un miracolo»
- Investito dal pirata che sfugge al controllo - E' grave il poliziotto travolto dall'auto in fuga. #veneto #incidente #piratadellastrada Vai su Facebook
Travolto e ucciso dall'escavatore durante lavori, vittima 71enne. Ad Acquasanta Terme nel Piceno, il cadavere trovato nella notte #ANSA - X Vai su X