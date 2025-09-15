Tragico epilogo per l' incidente in Cile | è morto lo sciatore Matteo Franzoso

Si è trasformato in tragedia l'incidente avvenuto sabato 13 settembre 2025 sulle piste da sci di La Parva, in Cile. Matteo Franzoso, 25enne di Sestriere, discesista del gruppo sportivo Fiamme Gialle (della guardia di finanza) e della nazionale italiana, è morto oggi, lunedì 15, in una clinica. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

