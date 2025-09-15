Tragedia nello sci azzurro | morto Matteo Franzoso
Il tragico epilogo dopo la caduta in allenamento in Cile di due giorni fa L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Tragedia nello sci azzurro, morto in Cile Matteo Franzoso - A due giorni dalla caduta nelle Ande in allenamento con la nazionale di discesa libera, è morto a Santiago del Cile Matteo Franzoso, 25 ... Scrive ansa.it
Sci azzurro in lutto: muore Matteo Franzoso dopo l’incidente in Cile - Il giovane atleta, Matteo Franzoso, è morto in una clinica di Santiago a causa dei traumi riportati nell'incidente durante l’allenamento di sabato. Come scrive notizie.it