Tragedia in Italia volo di 40 metri poi la fine orrenda L’hanno trovata così 

La giornata era limpida e il sole di settembre accarezzava le colline, ma il silenzio fu squarciato da un rumore sordo, un frastuono di metallo e rami spezzati. Un’auto, persa l’aderenza sulla strada, ha iniziato una caduta disperata nel vuoto, una corsa senza speranza lunga 40 metri. Ha rimbalzato tra i sassi, ha strappato la vegetazione, fino a che l’impatto finale contro un albero non ha messo una parola fine a quel viaggio infernale. Un passante, notando i segni inequivocabili di una tragedia appena avvenuta, ha lanciato l’allarme, trasformando la tranquillità del pomeriggio in una frenetica corsa contro il tempo per i soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

