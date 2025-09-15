Tragedia in Italia volo di 40 metri poi la fine orrenda L’hanno trovata così
La giornata era limpida e il sole di settembre accarezzava le colline, ma il silenzio fu squarciato da un rumore sordo, un frastuono di metallo e rami spezzati. Un’auto, persa l’aderenza sulla strada, ha iniziato una caduta disperata nel vuoto, una corsa senza speranza lunga 40 metri. Ha rimbalzato tra i sassi, ha strappato la vegetazione, fino a che l’impatto finale contro un albero non ha messo una parola fine a quel viaggio infernale. Un passante, notando i segni inequivocabili di una tragedia appena avvenuta, ha lanciato l’allarme, trasformando la tranquillità del pomeriggio in una frenetica corsa contro il tempo per i soccorsi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: tragedia - italia
“Morta sul colpo”. Frontale spaventoso, tragedia in Italia: traffico paralizzato, code lunghissime
Tragedia enorme in Italia, perde il controllo e poi lo schianto terribile: trovato così sul posto
Italia. Tragedia in città, massacrato e lasciato così per strada: la scena atroce davanti ai soccorsi
Tragedia nel motociclismo italiano Gabriele Cottini, 39 anni, ha perso la vita a seguito di un drammatico incidente in pista Vai su Facebook
Tragedia in Dunlop Cup a Cremona, morto Gabriele Cottini in un incidente - X Vai su X
Un volo di 40 metri nel vuoto dal monte Titano, tragedia a San Marino: nella notte il recupero della salma; Giappone, 40 anni fa lo schianto del volo JAL 123: il più grave incidente aereo della storia. Le ultime parole di una vittima in un diario; Disastro aereo in Russia: il volo scompare dai radar, poi viene ritrovato in fiamme. Nessun superstite tra gli oltre 40 passeggeri (video).
Il volo durato solo sei minuti, la tragedia dell’elicottero di Lorenzo Rovagnati - Nella campagna emiliana, il terreno segna il punto esatto in cui l’elicottero Augusta Westland ha toccato terra. Riporta vanityfair.it
Donna muore in volo da Palermo a New York, atterraggio d’emergenza in Canada - In un giorno di festa trasformato in tragedia, una donna di 85 anni ha perso la vita durante un volo Neos partito da Palermo con destinazione New York. Secondo affaritaliani.it