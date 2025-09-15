Traffico Roma del 15-09-2025 ore 19 | 30

Luceverde Roma Buonasera chiuso per un veicolo in fiamme il tratto della via Cassia tra piazzale di Ponte Milvio via Luigi Bodio vigili del fuoco al lavoro sul posto per traffico intenso sulla via Pontina tra la via Cristoforo Colombo di raccordo anulare in uscita da Roma intenso il traffico sulla carreggiata interna del raccordo tra casse ABS Salaria ed ancora seguire tra Nomentana e Prenestina ti rallenta anche in esterna tra Ardeatina e da Appia trafficata la tangenziale est con code tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni stessa situazione tra via Nomentana e via Salaria in direzione dello Stadio Olimpico trafficata alla via Cristoforo Colombo con code tra via di Mezzocammino via di Acilia in direzione Ostia dettagli su cui le altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 15-09-2025 ore 19:30

In questa notizia si parla di: traffico - roma

