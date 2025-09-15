Traffico Roma del 15-09-2025 ore 18 | 30

Luceverde Roma Buonasera temporaneamente chiuso per un incidente il tratto di strada tra viale Carlo Tommaso Odescalchi e via di Santa Petronilla In quest'ultima direzione sulla via Pontina traffico in coda per un incidente tra la via Cristoforo Colombo e Tor de' Cenci verso Pomezia traffico in coda anche in direzione Roma intenso il traffico sulla carreggiata esterna raccordo con code a tratti tra Ardeatine d'appia traffico in coda anche in carreggiata interna tra casse ABS Salaria ed ancora seguire tra via Nomentana e via Prenestina intenso il traffico sul tratto Urbano della Roma L'Aquila con code tra Tor cervare di raccordo in uscita da Roma traffico in coda sulla tangenziale est tra Corso di Francia & via Salaria verso San Giovanni Sulla via Flaminia code per traffico tra via dei due punti di raccordo In quest'ultima direzione trafficata la via Cristoforo Colombo Concorde tra via Di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia gli su queste altre notizie sono disponibili sul sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

