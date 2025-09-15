Traffico Lazio del 15-09-2025 ore 17 | 30
luce verde Lazio Buon pomeriggio circolazione nel complesso scorrevole sulla rete autostradale del territorio laziale traffico rallentato per lavori sulla via Appia tra il bivio per Sabaudia e Terracina in quest'ultima direzione intenso il traffico sulla via Pontina con code tra il raccordo e Tor de' Cenci in direzione Pomezia segnalato anche un incidente code a tratti anche su Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Acilia in direzione ostia sull'autosole per lavori notturni dalle 21 di questa sera alle 6 di domattina resterà chiusa per il traffico proveniente da Firenze l'uscita per la A24 roma-teramo in direzione Teramo sulla diramazione Roma Sud tra le 22 alle 6 chiuso il tratto tra il raccordo è Monte Porzio in direzione Napoli è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
