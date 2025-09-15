Totti e Noemi Bocchi il mistero sul terzo anniversario

15 set 2025

Lo scorso 13 settembre Noemi Bocchi ha pubblicato sui suoi social le foto del terzo anniversario con Totti. Ma secondo Giuseppe Candela "le date non tornerebbero". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Totti e Bocchi, il mistero sull'anniversario: le date non tornano. Le foto potrebbero dare ragione a Ilary Blasi; Francesco Totti e Noemi Bocchi, tre anni d'amore: cena esclusiva e regalo da sogno; Noemi Bocchi e il mistero della poesia (dedicata a Ilary Blasi?): «Cara donna non parlare male, non dar fastidio ad altri... deponi le armi».

totti noemi bocchi misteroNoemi e Totti festeggiano l’anniversario, ma qualcosa non torna - Noemi Bocchi e Francesco Totti festeggiano l'anniversario, ma qualcosa non torna: si sono autosmascherati? Lo riporta blogtivvu.com

Totti e Bocchi, il mistero sull'anniversario: le date non tornano. Le foto potrebbero dare ragione a Ilary Blasi - Una camera in un hotel a cinque stelle super lusso, ad accoglierli palloncini e una torta con la scritta "Buon anniversario". Riporta today.it

