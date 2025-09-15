Tornate al contante | e pagate con le monete I La ‘rivoluzione’ dei pagamenti altro che digitalizzazione

In un mondo che va sempre più verso i pagamenti elettronici esistono delle eccezioni che possono cambiare le nostre abitudini. Il mondo si sta muovendo verso una società sempre più cashless, dove l’uso del contante sta diminuendo a favore dei pagamenti digitali. Questo trend è spinto da diversi fattori, tra cui la comodità, la sicurezza e la tracciabilità delle transazioni elettroniche, che riducono i rischi di furto e favoriscono la lotta all’evasione fiscale. In Italia, questo cambiamento è evidente: i pagamenti digitali hanno superato l’uso del contante nel 2024. La diffusione di carte di credito, carte di debito, e la tecnologia contactless ha accelerato questa trasformazione, rendendo le transazioni più rapide. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

