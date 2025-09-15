Torna il Premio Rossella Minotti concorso giornalistico per cronisti under 35
Milano – Torna anche quest’anno il Premio giornalistico Rossella Minotti, concorso intitolato alla collega de “Il Giorno” prematuramente scomparsa nel 2019. Giunta alla sesta edizione e promossa dalla famiglia di Rossella e dalla FNSI, l’iniziativa è rivolta ai giornalisti under 35. Requisiti e premi. Il Premio Minotti edizione 2025 conferma, come negli scorsi anni: – l’estensione della partecipazione a tutte le colleghe e a tutti i colleghi fino a 35 anni facenti parte dell’Ordine dei giornalisti, incentivando nel contempo l’iscrizione alle Associazioni Regionali di Stampa federate nella FNSI; – la dotazione del Premio di 6. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
